Главу управления капремонта Новосибирска, попавшегося на взятке авиабилетами, отправили в СИЗО

Под стражей он будет находиться два месяца.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Главу Управления капстроительства Новосибирска отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в махинациях с бюджетными деньгами при строительстве детского сада и получении взяток. По версии следователей, одну из взяток он получил в виде билетов на самолет.
— Рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 части 4 (Мошенничество), статьи 290 части 3 (Получение взятки) Уголовного кодекса РФ, — пояснили в Центральном районном суде Новосибирска.
Суд решил, что под стражей он будет находиться два месяца, то есть до 15 апреля 2021 года. Однако, пока что постановление не вступило в законную силу — его можно обжаловать.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске глава управления капремонта попался на взятке авиабилетами
Его также обвиняют в махинациях с финансами при строительстве детсада (подробнее).