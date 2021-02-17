Главу управления капремонта Новосибирска, попавшегося на взятке авиабилетами, отправили в СИЗО

Под стражей он будет находиться два месяца. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Главу Управления капстроительства Новосибирска отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в махинациях с бюджетными деньгами при строительстве детского сада и получении взяток. По версии следователей, одну из взяток он получил в виде билетов на самолет.

— Рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 части 4 (Мошенничество), статьи 290 части 3 (Получение взятки) Уголовного кодекса РФ, — пояснили в Центральном районном суде Новосибирска.

Суд решил, что под стражей он будет находиться два месяца, то есть до 15 апреля 2021 года. Однако, пока что постановление не вступило в законную силу — его можно обжаловать.

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