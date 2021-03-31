В Новосибирской области женщина упала с лестницы на заводе: сибирячка находится в реанимации

Женщину отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

54-летняя сибирячка попала в больницу, подскользнувшись на лестнице. Инцидент произошел на одном из заводов в Новосибирской области.

— Женщина объяснила, что спускалась по лестнице и немного оступившись, подскользнулась. В итоге она упала на бетонный пол. Рабочие вызвали ей скорую помощь и сибирячку госпитализировали в больницу. Она была в реанимации, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у работницы завода черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

Напомним, что на одном из заводов Новосибирска мужчине переехало ноги вагонеткой. Его сразу же доставили в больницу.

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