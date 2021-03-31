Сибиряка, убившего жену после жалобы в полицию, отправили в СИЗО

Новосибирца, зарезавшего жену, отправили в СИЗО. Фото: соцсети

В среду, 31 марта, Бердский городской суд избрал меру пресечения отцу двоих, убившего дену после ее жалобы в полицию.

— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, — уточнили в суде.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что мужчина вернулся с очередной вахты из Красноярска и стал изводить супругу подозрениями. После очередного скандала сибирячка пожаловалась на мужа в полицию. Тирана доставили в участок, провели с ним профилактическую беседу и отпустили с миром. Придя домой, разозлившийся ревнивец схватился за нож. Семья воспитывала шестилетнюю дочь и трехлетнего сына.

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