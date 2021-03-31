В Новосибирске дорожники уложили асфальт в лужу: это попало на видео

Дорожники засыпали лужу асфальтом. Фото: "АСТ - 54".

Новосибирцев возмутило, что дорожники укладывают асфальт прямо в лужи. Они сняли это на видео и опубликовали ролик в соцсети.

На кадры, опубликованные в группе «АСТ — 54», попали несколько способов. Так, на улице Фабричной дорожники с лопатами забросали асфальтом глубокую лужу. В Калининском районе выбоины засыпали прямо с кузова самосвала, а на площади Трубникова дорожники обработали свежее покрытие горелкой. Также в группе опубликовали фото, на котором видно ужасающее качество дороги после таких манипуляций.

— Этот асфальт до первой машины. То есть завтра его уже не будет.

— Сколько гарантия на работы? Один день?

— Через месяц снова дыры будут, — уверены сибиряки.

По мнению некоторых подписчиков, погодные условия пока не позволяют ремонтировать дороги. А вот часть комментаторов напротив заявили, что рады и такому ремонту, ведь по дорогам Новосибирска из-за огромных ям трудно проехать.

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