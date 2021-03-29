«Ждете, когда ямы еще больше станут?»: губернатор потребовал начать ямочный ремонт в Новосибирске

Андрей травников отчитал дорожников. Фото: Влад КОМЯКОВ

В понедельник, 29 марта, в правительстве Новосибирской области состоялось оперативное совещание, где губернатор Андрей Травников отчитал дорожников за состояние улиц в столице Сибири.

— В Новосибирске уже пора третий режим повышенной готовности вводить по состоянию дорог. Снег растаял, погода позволяет приступать к ямочному ремонту. Ждете, когда ямы еще больше станут? — поинтересовался глава региона.

Напомним, что в 2021 году стартует первый этап капитального ремонта Октябрьского моста: сначала обещают отремонтировать покрытие.

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