В Новосибирске таксист сбил 58-летнего мужчину на пешеходном переходе

Таксист сбил мужчину на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

В Первомайском районе Новосибирска таксист сбил 58-летнего мужчину. Сибиряк переходил дорогу по «зебре». Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Авария произошла утром 30 марта у дома №1/12 по улице Одоевского. 31-летний мужчина за рулем Kia Rio ехал по улице Одоевского в направлении улицы Радужная, — уточнили в ведомстве.

Пострадавшего сибиряка госпитализировали в больницу с травмами. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в тот же день в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка. Школьница переходил дорогу по пешеходному переходу, как вдруг оказалась под колесами «Тойоты». ДТП произошло на улице Плахотного возле дома № 27/1.

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