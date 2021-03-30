В Новосибирске кроссовер сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе

Водитель сбил ребенка. Фото: ГИБДД по НСО.

Во вторник, 30 марта, В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП , в котором пострадала 8-летняя девочка. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда оказался под колесами «Тойоты». Подробности аварии рассказали в региональной ГИБДД.

— Инцидент случился на улице Плахотного возле дома № 27/1. Водитель на автомобиле Toyota Harrier 1981 года рождения возле дома № 27/1 по улице Плахотного в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил девочку восьми лет, — уточнили в ведомстве.

В результате наезда ребенок получил травмы, его доставили в больницу. В настоящий момент на месте аварии работают полицейские, они установят все обстоятельства случившегося.

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