В России выросли цены на авиабилеты: эксперты рассказали, с чем это связано

В России начали расти цены на авиабилеты. Фото: Виктория МИНАЕВА

В России начали расти цены на авиабилеты: эксперты связывают эту тенденцию не только с пандемией коронавируса, но и с подорожанием топлива. Поскольку большую часть расходов авиакомпании занимаю траты на авиакеросин. В первой половине марта в большинстве российских аэропортов его стоимость увеличилась в среднем на 6-9%. Соответственно, закономерно выросли также и цены на перелеты.

— Процесс роста стоимости билетов уже начался. На цене билетов сказался и рост стоимости нефтепродуктов — увеличилась цена авиакеросина. В марте 2021 года средняя стоимость билета в России составила 15,7 тысячи рублей (рост на 55% к прошлому году и на 39,5% к уровню марта 2020 года). На внутренних авиарейсах стоимость билетов почти восстановилась до уровня прошлого года и составила 4,83 тысячи рублей, — рассказал изданию NEWS.ru Артем Деев руководитель аналитического департамента Amarkets.

Отметим также, что в целом, по данным Росавиации, за девять месяцев 2020 года убытки отечественных компаний превысили 102 миллиардов рублей. А по оценке Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, по итогам 12 месяцев они могут достигнуть 200 миллиардов рублей.

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