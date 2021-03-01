Авиарейсы из Новосибирска в Стамбул 2021: с какого числа возобновят, цены на билеты

Из Новосибирска снова можно будет улететь в Стамбул. Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания «AZUR air» возобновляет прямые авиарейсы из Новосибирска в Стамбул 2021. Ранее их приостановили из-за ограничений по коронавирусу. Перелеты начнутся с 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

Улететь в Стамбул можно будет два раза в неделю: в четверг и воскресенье, в 9:20 по местному времени. Время перелета составит примерно 6 часов. Запланированы рейсы на самолетах типа «Boeing 737».

Билет в марте будет стоить ориентировочно 10 тысяч рублей. Например, чтобы улететь в Стамбул 21 марта нужно будет заплатить 11039 рублей на одного человека, а уже 25 марта цена будет чуть дешевле — 9239 рублей.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что «ZUR air» — первая российская компания, которая в октябре 2020 запустила прямые перелеты в Стамбул. Известно, что рейсы отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Турции. Так как сейчас ситуация в стране налаживается, авиакомпания решила возобновить полеты в Стамбул до 9 мая 2021 года.

Желающие уже могут приобрести билеты. Они доступны на официальном сайте авиакомпании, а также на сайте аэропорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.