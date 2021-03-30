Следователи начали проверку после ЧП с годовалым ребенком, выпавшим из окна

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили родителей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новосибирские следователи начали доследственную проверку, по факту падения годовалой девочки из окна.
— 29 марта в вечернее время из окна квартиры, расположенной на 4 этаже одного из домов в Левобережной части Советского района города Новосибирска, выпал годовалый ребенок. Оставшись без присмотра взрослых, девочка смогла беспрепятственно залезть на подоконник и выпала в открытое окно. От полученных травм ребенок скончался, — сообщила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.
Сейчас следователям предстоит выяснить почему так произошло. Они уже осмотрели место происшествия и поговорили с родственниками погибшей девочки.
Напомним, что 29 марта в Советском районе годовалая девочка выпала из окна. Ребенок облокотился на москитную сетку, которая его не выдержала.
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