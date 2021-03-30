В центре Бердска на улице нашли труп мужчины

В Бердске прохожие вызвали полицию, обнаружив на улице труп мужчины. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Бердске прохожие вызвали полицию, обнаружив на улице труп мужчины. Судя по всему, сибиряку просто стало плохо и он скончался на месте.

— Сегодня, 30 марта, около трех часов дня, в районный отдел полиции в Бердске поступило сообщение о том, что около дома №43 на улице Ленина был обнаружен труп мужчины. Его смерть не носит криминальный характер, по предварительной информации, человеку просто стало плохо. В обстоятельствах произошедшего разбираются сейчас правоохранители, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в многоэтажке мужчина покончил с собой. ЧП произошло утром, 18 марта. Тело погибшего обнаружили прохожие за окном дома, очевидцы рассказали о случившемся в социальных сетях. На месте работали правоохранители.

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