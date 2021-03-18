В новосибирской многоэтажке нашли мертвого мужчину за окном

В Новосибирске в многоэтажке мужчина покончил с собой. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске в многоэтажке мужчина покончил с собой. ЧП произошло утром, 18 марта. Тело погибшего обнаружили прохожие за окном дома, очевидцы рассказали о случившемся в социальных сетях.

— Мужчина покончил с собой в доме на улице Мясникова, 10 в Калининском районе города. На месте работали полицейские и спасатели, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили факт произошедшего. На место выезжали правоохранители, все причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

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