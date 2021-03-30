Новосибирск попал в рейтинг самых бестактных городов России

В опросе приняли участие жители 21 города, включая Новосибирск. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Исследовательское агентство «Zoom Market» провели опрос среди жителей России и выяснили, где в нашей стране живут самые бестактные люди. В опросе приняли участие жители 21 города, включая Новосибирск.

— Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, случается, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям? — сообщается на сайте агентства. — Лишь 23% опрошенных указали, что они могут вмешаться в чужой разговор без приглашения, 67% респондентов всегда стараются дослушать собеседника до конца, не перебивая, а вот дать совет, в том числе малознакомым людям, любят 86% жителей страны.

Новосибирск в этом рейтинге оказался внизу таблицы и занял 16 место. Самыми бестактными оказались Ростове-на-Дон, Воронеж и Сочи. А вот самые воспитанные люди, согласно опросу, живут во Владивостоке, Москве и Челябинске.

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