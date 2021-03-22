Стало известно на каком месте в экологическом рейтинге оказалась Новосибирская область

Новосибирская область в этом списке оказалась на 65 месте. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам зимы 2020 — 2021 годов. В нем регионы страны оценивались исходят из трех основных критериев: природоохранный индекс, промышленно-экологический индекс и социально-экологический индекс. Новосибирская область в этом списке оказалась на 65 месте.

Соседняя с нашим регионом Томская область оказалась в этом списке значительно выше — на 39 месте. А вот Омская область наоборот заняла предпоследнее, 84 место в рейтинге. При этом Алтайский край попал в начало списка и расположился 5 месте.

Всего в рейтинге было представлено 85 регионов. В тройку лучших регионов попали Тамбовская и Белгородская области, а также Республика Алтай. А вот в числе аутсайдеров, кроме Омской области, оказались также Красноярский край и Иркутская область.

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