Под Новосибирском пятимесячная девочка проглотила иголку

Малышку, проглотившую иголку, экстренно госпитализировали. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В селе Прокудское с пятимесячной девочкой произошла беда. Малышка проглотила иголку, которая была на полотенце.

— Девочку экстренно госпитализировали в Коченевскую центральную районную больницу. Врачи обнаружили в пищеводе инородное тело. Медики оказали необходимую помощь, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Теперь в этой истории разбираются полицейские. Они устанавливают, как игла оказалась на полотенце, а потом в горле малышки.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что годовалая девочка нашла дома мышьяк и съела его. Ребенка с отравлением отвезли в больницу.

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