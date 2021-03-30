Под Новосибирском пятимесячная девочка проглотила иголку

Малышку, проглотившую иголку, экстренно госпитализировали.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В селе Прокудское с пятимесячной девочкой произошла беда. Малышка проглотила иголку, которая была на полотенце.
— Девочку экстренно госпитализировали в Коченевскую центральную районную больницу. Врачи обнаружили в пищеводе инородное тело. Медики оказали необходимую помощь, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Теперь в этой истории разбираются полицейские. Они устанавливают, как игла оказалась на полотенце, а потом в горле малышки.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что годовалая девочка нашла дома мышьяк и съела его. Ребенка с отравлением отвезли в больницу.
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