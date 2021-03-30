Под Новосибирском годовалая девочка отравилась мышьяком

Годовалую малышку экстренно госпитализировали с отравлением.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В поселке Кудряшовский в беду попала годовалая малышка. Она отравилась мышьяком. Его она нашла дома и съела.
— Это случилось 27 марта. Когда родители обнаружили, что произошло, они тут же отвезли ребенка в детскую больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Где были родители девочки и другие взрослые в тот момент, когда малышка добралась до мышьяка, теперь предстоит выяснить полицейским.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в селе Толмачево годовалый ребенок отравился клеем. Ему вовремя успели оказать помощь врачи.
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