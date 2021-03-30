Появилось видео, как водитель внедорожника снес столб в Новосибирске

Водитель внедорожника снес столб в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

В соцсети появился момент ДТП с участием автомобиля Toyota 4Runner. В понедельник вечером, 29 марта, внедорожник не справился с управлением и влетел в опору линии электропередач на улице Немировича-Данченко. Из-за ДТП на дороге образовался затор.

На кадрах, опубликованных в группе «АСТ -54» видно, как водитель «Тойоты» теряет управление, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной: автомобиль перестраивался из правого ряда, не включив поворотник. Как раз на эту машину и упал столб, который снес водитель внедорожника.

— Мгновенная карма. За перестроение без поворотника почти в борт!

— Это ему за то, что подрезал, — написали подписчики группы.

Также, по словам комментаторов, ДТП спровоцировал гололед: из-за скользкого дорожного покрытия водитель «Тойоты» не смог выровнять автомобиль. Напомним, в результате происшествия внедорожник получил весомые повреждения: ему выбило колесо. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полиции.

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