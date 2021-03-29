«Он бы не успел затормозить»: очевидец рассказал подробности ДТП, где грузовик сбил школьницу

Очевидец рассказал подробности ДТП, где грузовик сбил 13-летнюю девочку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Очевидец рассказал подробности ДТП, произошедшего в Новосибирске сегодня, 29 марта, на улице Титова. Напомним, там грузовик сбил 13-летнюю школьницу, девочка попала в больницу.

Пострадавшая школьница была доставлена в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

— Я ехал за автобусом и грузовиком, видел, как произошло это ДТП. Получается, все остановились, чтобы пропустить пешеходов у перехода. Я только успел заметить, как у автобуса мелькнули два силуэта девочек, все произошло очень быстро, буквально за несколько секунд. Я так понимаю, что девочки решили быстренько перебежать дорогу, но резко оказавшись прямо перед автобусом, испугались, тем более, он резко затормозил. Они разбежались в разные стороны, и одна из них оказалась прямо за автобусом и, соответственно, перед грузовиком, ехавшим за ним. У него даже не было шансов успеть затормозить, — рассказал КП-Новосибирск очевидец аварии Артем.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Напомним, пострадавшую девочку доставили в больницу с ушибом головного мозга. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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