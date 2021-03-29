В Новосибирске грузовик сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу

В Новосибирске грузовик сбил 13-летнюю девочку. Фото: Госавтоинспекции по Новосибирску

В Новосибирске грузовик сбил 13-летнюю девочку. ДТП случилось сегодня, 29 марта, в Ленинском районе города.

— Сегодня, около трех часов дня, 34-летний водитель грузового автомобиля «Исузу» ехал по улице Титова со стороны улицы Серафимовича в сторону улицы Станиславского во втором ряду. Около дома №22 по улице Титова он сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — пояснила Госавтоинспекция по Новосибирску.

ДТП случилось сегодня, 29 марта, в Ленинском районе города. Фото: Госавтоинспекции по Новосибирску

Девочку доставили в больницу с ушибом головного мозга. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

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