Под Новосибирском школьница врезалась в стеклянную дверь в кинотеатре

С девочкой сейчас все в порядке. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В рабочем поселке Краснообск в больницу попала 10-летняя девочка: маленькая пациентка рассказала, что ударилась в кинотеатре.

— Школьница врезалась в стеклянную дверь, когда была в кинотеатре. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожаем, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в начале марта гаишники помогли мужчине довезти его дочку до скорой помощи. Девочка упала с двухъярусной кровати и сильно ударилась головой, потеряла сознание. Быстро добраться до больницы им помогли сотрудники ДПС, которые дежурили на этом участке дороги.

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