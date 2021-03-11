«Папа боялся не успеть в больницу»: Новосибирские гаишники спасли 1,5-годовалую девочку, упавшую с двухъярусной кровати

Сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу 1,5-годовалую девочку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники ГИБДД помогли доставить в больницу 1,5-годовалую девочку. Малышка упала с двухъярусной кровати, а ее отец решил выехать навстречу скорой помощи, чтобы не потерять время.

— Инцидент произошел 3 марта, девочка упала с 2-ярусной кровати, сильно ударилась головой и стала терять сознание. Отец малышки вызвал скорую помощь, но боясь потерять время, поехал навстречу медикам. На Колыванском шоссе мужчина увидел экипаж ДПС и обратился к инспекторам за помощью, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Сотрудники ГИБДД решили доставить отца с дочкой в больницу на патрульном автомобиле. Сообщив об этом в дежурную часть, они, включив сирену, быстро довезли сибиряков в медучреждение, где девочку передали врачам.

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