В Новосибирской области сибирячка украла у знакомого мантоварку и самовар

Подозреваемую удалось найти. Фото: Влад КОМЯКОВ

44-летняя сибирячка обокрала своего знакомого. Инцидент произошел в селе Верх-Каргат Новосибирской области.

— Женщина проникла в дом и вытащила у односельчанина самовар, мантоварку, плед, одеяло, 3 подушки, палас, стол-книжку, телевизор и 18 тысяч рублей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По словам источника у сибирячки провели обыск и завели уголовное дело. Теперь ее делом будут заниматься правоохранители.

Напомним, что недавно стало известно, как мошенница украла у знакомого 7,5 тысяч рублей. Они познакомились через сайт и сибиряк пригласил даму сердца в театр. Женщина обманула влюбленного мужчину и присвоила деньги за билеты себе.

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