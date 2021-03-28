Тот еще «Щелкунчик»: сибиряк позвал девушку с «Тиндера» в театр, а она присвоила деньги за билеты

Женщина украла у сибиряка 7 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сибиряк попался в руки мошенницы с сайта знакомств. Житель поселка Ложок познакомился с девушкой в «Тиндере» и решил пригласить на свидание в театр.

— Незнакомка прислала ему ссылку, где можно их приобрести. Потом позвонила новосибирцу и, представившись менеджером театра, предложила ему вернуть деньги. Витоге она украла у сибиряка 7,5 тысяч рублей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Поняв, что его обманули мужчина написал заявление в полицию. Теперь правоохранители ищут мошенницу.

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