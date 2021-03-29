Худеющий енот Лиза из новосибирского кафе заинтересовал американцев

Лиза поправилась на 6 килограммов. Фото: личный архив героя

Худеющий енот Лиза из новосибирского кафе прославился на весь мир. О том, как животное пытается скинуть лишние кило, написали в американской газете «Zenger».

Напомним, за короткий срок Лиза поправилась на 6 килограммов. Сейчас ее вес составляет 14 кило. Теперь животное не помещается на деревянных полках кафе, под ней они просто прогибаются.

КП-Новосибирск писала о том, что сейчас Лизу посадили на диету. Ей можно только растительную пищу: сырое мясо, фрукты, овощи. Иногда балуют собачьим кормом. Никаких сладостей и печенья. И все в очень ограниченных дозах. Вот только самой Лизе ограничение в питании пришлись не по нраву, теперь она ворует еду у своих сородичей. Владельцы енотокафе надеются, что Лиза все-таки сможет похудеть к лету.

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