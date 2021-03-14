«Под ней полочки прогибаются»: жирного енота Лизу из Новосибирска спасают от лишних килограммов

Разница у фото год. Какая Лиза вам нравится больше? Фото: личный архив героя/ скриншот из видео

В Новосибирске спасают от ожирения енота Лизу. Животному 3 года, оно живет в енотокафе. Но в последнее время не каждый посетитель сможет Лизу взять к себе на руки и потискать, потому что енотиха стала много весить. За осень и зиму Лиза набрала 6 лишних кило:

— Лизу мы взяли из Краснодарского питомника, сама по себе она стройная была. Весила 8-9 кило. Но потом начала толстеть, так как очень много ест и не может остановиться. У нее будто нет чувства насыщения от пищи, — рассказала КП-Новосибирск Замира Козловских, владелица енотокафе.

Ну как можно такой мордашке не дать печеньку? Фото: личный архив героя

Лишние килограммы на боках Лизы появились не сразу. Енот то у собратьев лишний кусочек урвет, то посетителей разжалобит своей милой мордахой и захватит «в плен» печеньку. Перед зимой хозяева закупили корм пожирнее. А потом поняли, Лиза так отъелась, что пора ее наоборот на диетическое питание переводить.

— Лиза теперь не помещается на деревянные полки, под ней они просто прогибаются. Хотя наши посетители шутят, что это полочки усохли, а не енот вес набрал, — говорит Замира Козловских.

Лиза не помещается на полке. Фото: личный архив героя

Сейчас Лизу посадили на диету. Ей можно только растительную пищу: сырое мясо, фрукты, овощи. Иногда балуют собачьим кормом. Никаких сладостей и печенья. И все в очень ограниченных дозах.

— Лиза пока справляется с этим нелегким периодом в жизни. Только нет-нет да ворует еду у других енотов. Мы надеемся, что скоро лето, и она сама скинет лишние килограммы, у них колебания веса зависят еще и от сезонности, — говорит Замира.

Сейчас Лиза на диете. Фото: личный архив героя.

В защиту енотихи можно сказать еще и то, что Лиза не только толстая, но и пушистая. К лету ее шубка полиняет, меховой покров уменьшится. И из колобка тяжеловес Лиза превратится в обычного енота.

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