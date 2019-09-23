2019-09-23T18:04:15+03:00
Дом. Семья

«Дай банан»: сибирячки открыли кафе с енотами-полоскунами

Четыре зверька пристают к посетителям и валяются в гамаке, и посетители от них в восторге. Вот только поесть рядом с питомцами не получится, иначе можно им навредить
Анна ПАШАГИНА
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Еноты - очень любопытные и шустрые животные.Еноты - очень любопытные и шустрые животные.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Каждый день мы натыкаемся в социальных сетях на милые видео с участием толстеньких пушистеньких енотов-полоскунов. Эти животные вдохновили двух сибирячек открыть енотокафе в Новосибирске. Заведение набирает популярность, ведь каждый хочет потискать или погладить мохнатого энерджайзера.

Главные сотрудники кафе целый день проводят в играх. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Главные сотрудники кафе целый день проводят в играх.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВИДИТ ЦЕЛЬ И НЕ ЗАМЕЧАЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ

Кафе расположено на цокольном этаже. Круглые сутки в нем живут четыре енота - две девочки (Лиза и Ева) и два мальчика (Фил и Боря).

Администратор и совладелица заведения Замира Козловских рассказала о главных правилах для посетителей: не шуметь, не мучить животных и не заставлять их что-то делать, если они этого не хотят. Пушистых толстячков видно с порога, они бегают по помещению со скоростью света.

Тайм-кафе немного напоминает детский сад, только вместо детей - еноты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тайм-кафе немного напоминает детский сад, только вместо детей - еноты.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как только мы миновали калитку, которая отделяет входную дверь от зоны отдыха, проказники облепили нас со всех сторон, атаковав наши рюкзаки в поисках чего-нибудь интересного.

- У каждого свой характер. На удивление, мальчики - зайчики, а девочки показывают иногда свой нрав, - описывает питомцев Анастасия Апарина, вторая совладелица кафе. - Например, Фил очень ласковый и нежный, никогда не укусит, а Боря - как медвежонок: очень любит поесть и поспать. Ева с Лизой - оторвы. Лиза постоянно в движении, обе дамочки очень резкие, импульсивные. Если добираются до чьей-то прически, сразу начинают там что-то искать и баловаться с резинкой для волос. Ева в этой семье самая крупная и характерная. Она всегда видит цель и не видит препятствий, может пытаться забраться в гамак, даже если там уже отдыхает ее товарищ.

Гамак - одно из любимых мест у питомцев EnoTime. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Гамак - одно из любимых мест у питомцев EnoTime.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Идея открыть тайм-кафе появилась абсолютно случайно. Я с детства люблю животных, а пока занималась нелюбимым делом, постоянно натыкалась в социальных сетях на видео с енотами, - говорит Замира. - Вот мы с Настей и решили оставить скучную работу.

Сначала девушки планировали заказать только одного енота, потом - двух, в итоге решили остановиться на цифре четыре. Заказывали крох у заводчика, который занимается разведением енотов больше 15 лет.

За поилку не дерутся, а пьют вместе, носик к носику. Фото: Алена МАРТЫНОВА

За поилку не дерутся, а пьют вместе, носик к носику.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мы поселили их на балконе у Насти и выращивали самостоятельно. Все еноты привиты, у каждого есть документы. Сейчас нашим питомцам по полгода, но они продолжают расти, - добавляет Замира.

ЕДЯТ ФРУКТЫ И БЕГУТ НА СОН-ЧАС

В тайм-кафе у енотов свой огромный вольер из дерева. Там четыре сорванца ночуют.

- У них интеллект как у пятилетних детей. Есть любимые игрушки, лакомства, - рассказывает Анастасия.

Они ведут себя как дети. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Они ведут себя как дети.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, о лакомствах: еноты обожают фрукты, в приоритете - банан. Но подкармливать местных обитателей посетителям не разрешают.

- Мы не позволяем посетителям приносить с собой еду. Если они спрашивают, чем можно покормить наших питомцев, то пусть лучше возьмут у нас фруктовую тарелку. Это безопаснее, - считает Анастасия.

Прийти в кафе можно только по записи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Прийти в кафе можно только по записи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для посетителей на самом деле много правил. Самый юный гость должен быть старше 12 лет, его пустят в сопровождении родителей, причем посещение возможно только по предварительной записи, в компании может быть не больше шести человек.

Сейчас как минимум 30 записей в день. При этом у енотов есть перерыв, чтобы они смогли восстановить силы.

Уголок для сон-часа. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Уголок для сон-часа.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У них есть сон-час, как в детском саду. Например, в обед они отдыхают полтора часа. Поэтому мы и ведем запись. Животным нужно восстановиться, набраться сил. Они ведь иногда испытывают стресс, как и люди, - объясняет такую строгость правил Замира.

Стоимость посещения такого кафе - 300 рублей за полчаса с одного человека. Платят тут не за еду, а за время, проведенное с енотами. Печеньки с чаем можно отведать в отдельной зоне, а там, где бегают еноты, еда запрещена - только тарелки с фруктами (они стоят по 30 рублей).

В Новосибирске открыли кафе с енотами-полоскунами.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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