После скандала из-за взяток уволили начальника управления дорожного хозяйства Новосибирской области

После скандала о взятках уволили несколько должностных лиц. Фото: Олег ЗОЛОТО

После скандала из-за взяток уволили начальника управления дорожного хозяйства регионального минтранса. Также своих рабочих мест лишились два сотрудника «Территориального управления автомобильных дорог», а три работника привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом рассказали Западно-Сибирском следственное управление.

— Кроме того, объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, подрядные работы на которых выполнялись организациями, чьи представители давали взятки начальнику ТУАД за прием работ по укладке асфальта ненадлежащего качества, будут повторно проверены в течение 2021 года, — сообщили в ведомстве.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого завели уголовное дело. Его обвиняют в том, что он брал взятки. Известно, что с марта по октябрь 2019 года заместитель министра транспорта предложил начальнику «Территориального управления автомобильных дорог» регулярно передавать ему взятки. В обмен он обещал свое покровительство, в том числе по службе в интересах начальника «ТУАД», выраженное в выплате ему максимальных надбавок к зарплате. А в конце декабря 2020 года сотрудники УФСБ задержали начальника территориального управления автодорог и его брата. Их также подозревают в получение взятки больше 5 миллионов от коммерческих организаций.

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