Иномарка сбила пешехода во дворе дома в Новосибирске

Пешеход попал под колеса автомобиля во дворе дома. Фото: vk.com/act54

ДТП произошло вечером в Кировском районе Новосибирска.

О случившемся сообщает паблик «АСТ54» в социальных сетях.

Очевидцы написали, что водитель Тойоты «RAV4» совершил наезд на молодого парня во дворе дома № 185 по улице Зорге.

— Пострадавшего увезли на скорой помощи. Из салона кроссовера доносился запах спиртного, — говорят подписчики паблика.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Накануне, 27 марта, иномарка сбила мужчину в Ленинском районе, переходившего дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Пострадавшего сибиряка увезли в больницу. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

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