В Новосибирске иномарка сбила мужчину, переходившего дорогу на красный свет

Пострадавшего сибиряка увезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу на красный свет. ДТП произошло днем 27 марта, в Ленинском районе города. Пострадавшего сибиряка увезли в больницу.

— Сегодня, в 12:50 автомобиль Toyota Camry ехал по улице Станционная, со стороны площади Энергетиков в сторону 2й Станционной. Около дома № 48 в пути следования у дома 48, он сбил пешехода, который, со слов очевидцев, переходил дорогу на красный свет, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего мужчину, 50 лет на вид, увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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