В Новосибирске мошенники обналичивали маткапитал, фиктивно покупая землю на Алтае

Способов незаконно получить материнский капитал много, но преступные схемы успешно разоблачают полицейские. Фото: архив КП-Самара.

Организованная преступная группа из Новосибирска с лета 2019 года успешно промышляла незаконным обналичиванием материнского капитала. Мошенники оформляли фиктивные документы займов на покупку земли или строительство жилых домов в Алтайском крае и получали от Пенсионного фонда денежные средства.

— Руководил сделками мужчина, который возглавлял сельскохозяйственный кредитно-потребительский кооператив. Ему помогали еще несколько сотрудниц. С каждой сделки по обналичиванию сертификата они получали свой процент. В настоящее время все фигуранты задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере», — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Теперь следствию предстоит подсчитать точный ущерб от преступной схемы сибиряков. По предварительным данным, кооператоры успели заработать более миллиона рублей.

Это не единственный случай, связанный с махинациями с материнским капиталом. Так, недавно в суд ушло уголовное дело в отношении банды цыганок. Они получали выплаты, обманывая ЗАГС и регистрируя несуществующих детей.

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