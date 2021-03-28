Цыганская банда обманом получила материнский капитал на несуществующих детей

Мошенников разоблачили полицейские. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокурор города Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении 12 человек, которые обманным путем получали социальные выплаты из Пенсионного фонда. Обвиняемыми по делу проходят в основном цыгане.

Преступную схему раскрыли оперативники уголовного розыска.

— С конца 2017 года по декабрь 2019 года этническая организованная группа совершила серию мошенничеств при получении социальных выплат путем предоставления ложных сведений в ЗАГС для получения свидетельств о рождении несуществующих детей, которые в дальнейшем предоставлялись в Пенсионный Фонд РФ. Тем самым обвиняемые причинили ущерб государству в сумме 1 816 000 рублей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Следователям удалось доказать 4 факта таких преступлений.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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