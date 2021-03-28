В Новосибирске женщину насмерть сбил поезд

Сибирячка погибла под колесами поезда. Фото: vk.com/incident_nsk
ЧП произошло в субботу, 28 марта, в районе Бетонного переезда: там сейчас работает полиция и следователи.
— По словам нашей подписчицы, сегодня на ж/д станции «Западная площадка» под колесами поезда погибла женщина. На вид примерно 40 лет, — написали в паблике «Инцидент Новосибирск».
Причины произошедшего как и личность сибирячки пока не установлены. Люди, которые стали свидетелями трагедии, говорят, что все произошло в считанные секунды:
— Мы только закричать успели и все, — говорит очевидец.
Недавно, 23 марта, на станции Инская в Новосибирской области под колесами поезда погиб 33-летний мужчина. Он переходил железнодорожную линию в наушниках, поэтому не услышал предупреждающего сигнала от машиниста.
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