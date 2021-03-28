Сибирячка пыталась покончить с собой после измены мужу

Женщину спасли врачи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рабочем поселке Краснообск 31-летняя сибирячка пыталась свести счеты с жизнью.

— Женщина была доставлена в больницу после попытки суицида. Там она призналась, что изменила мужу, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Медики оказали изменщице помощь и отпустили домой. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Удалось ли сибирячке помириться с мужем - неизвестно.

Напомним, что недавно в Чановском районе 16-летняя девочка покончила с собой. Она оставила предсмертную записку. Ее тело обнаружила мама в сенях дома. Известно, что девочка росла в многодетной семье, всегда помогала маме. Местные предполагают, что школьница могла так поступить после ссоры с ней.

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