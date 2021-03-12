В Новосибирской области школьница покончила с собой после ссоры с мамой

Девочка оставила предсмертные записки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшую деревню в Чановском районе потрясло страшное событие — 16-летняя девочка покончила с собой.

Лиля* росла в многодетной семье. Она родилась третьей по счету и стала опорой для своей мамы, которая одна тянула пятерых детей.

— Их отец ушел из семьи, когда мама Лили родила последнего сына. Бросил их. Все дети у нее примерные. Старший сын в армии, дочка старшая замуж вышла, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Она не пьет и не курит, нигде не стоит на учете. Работает дояркой.

По словам сибиряков, Лиля была примерной и послушной девочкой. Всегда помогала маме по дому, даже иногда на работу с ней ездила на дойку.

Трагедия произошла 11 марта. Никто до сих пор не может понять, что было в голове у девочки в тот момент. Тело школьницы обнаружили в сенях дома. Жители деревни предполагают, что она поругалась с мамой.

— Ранее девочка намерений не высказывала. При осмотре было найдено 3 предсмертные записки. Они были адресованы маме, другу и подруге. В них были написаны слова извинений, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы. Им предстоит выяснить все обстоятельства этой трагедии и мотивы, подтолкнувшую школьницу к такому страшному поступку.

*имя изменено по этическим соображениям.

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