Мошенники украли у новосибирца почти 2 миллиона рублей

Мошенники украли у 56-летнего новосибирца почти 2 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мошенники украли у 56-летнего новосибирца почти 2 миллиона рублей: им удалось обмануть мужчину.

— Жулики звонили с неизвестных номеров и под предлогом сохранности денег - якобы кто-то хочет их снять со счета сибиряка - получили от сибиряка 1,94 миллиона рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Перепуганный новосибирец сам сообщил мошенникам информацию о своих картах и продиктовал им коды из смс-оповещений.

Напомним, что «Комсомолка» писала о случае, когда обманщики украли у сибирячки 1 миллион рублей. Они обманули ее и заставили не только отправить деньги со своих карт, но и убедили взять кредит.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.