Мошенники украли у новосибирца почти 2 миллиона рублей

Мошенники украли у 56-летнего новосибирца почти 2 миллиона рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Мошенники украли у 56-летнего новосибирца почти 2 миллиона рублей: им удалось обмануть мужчину.
— Жулики звонили с неизвестных номеров и под предлогом сохранности денег - якобы кто-то хочет их снять со счета сибиряка - получили от сибиряка 1,94 миллиона рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Перепуганный новосибирец сам сообщил мошенникам информацию о своих картах и продиктовал им коды из смс-оповещений.
Напомним, что «Комсомолка» писала о случае, когда обманщики украли у сибирячки 1 миллион рублей. Они обманули ее и заставили не только отправить деньги со своих карт, но и убедили взять кредит.
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