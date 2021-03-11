«Это какой-то гипноз»: реальная история сибирячки, которая ответила на телефонный звонок и лишилась миллиона

Мошенники украли у женщины миллион. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ/личный архив героя

«Здравствуйте, я из службы безопасности банка. С вашего счета пытались снять деньги. Давайте защитим вашу карту!» — эта фраза уже давно должна настораживать людей, но каждый день находятся те, кто верит снова и снова. Мошенники бессовестно играют на отзывчивости и страхе своих жертв. Мы пообщались с жительницей Новосибирска, которая ответила на звонок и лишилась миллиона рублей.

«ЭТОТ МУЖЧИНА БУДТО ЗНАЛ ОБО МНЕ ВСЕ»

Майе Романовне* 59 лет, она всю свою жизнь проработала бухгалтером. Цифры, отчеты, финансовые операции — родная для женщины стихия. Она и представить не могла, что ушлые преступники смогут обвести опытного счетовода вокруг пальца. В этом году сибирячка планировала сделать ремонт в квартире. Специально для этого открыла вклад, куда положила деньги под проценты. Ну и оформила пару кредитных карт.

— Ремонт был запланирован на конец сентября. Я даже все стройматериалы уже заказала. И вот однажды мне позвонили на сотовый телефон и представились сотрудниками банка. Сказали, что с моей карты пытались перевести деньги в другой город, — рассказала КП-Новосибирск Майя Романовна.

У сибирячки началась паника. Как пытались украсть деньги? Чем больше жутких мыслей появлялось, тем больше женщина начинала бояться произошедшего и верить всему, что говорят на том конце провода.

— У меня спрашивали, знаю ли я девушку, которая пыталась снять деньги, совершала ли я какие-нибудь операции. Естественно, все ответы были отрицательные. Девушка на том конце провода объяснила, что сейчас участились случаи мошенничества, поэтому нужно все деньги положить на единый счет, — вспоминает женщина.

По словам Майи Романовны, с каждым словом волнение росло. «Оператор» убедила сибирячку не класть трубку и подождать, когда с ней свяжется сотрудник службы безопасности. Это уже сейчас становится понятно, что мошенники действовали по классической схеме. Только вот Майю Романовну в те минуты это почему-то не насторожило.

— Они держали меня в напряжении до самого конца. Со мной связался сотрудник службы безопасности и сказал, что будут возбуждать уголовное дело. Мне должен был позвонить сотрудник безопасности по Новосибирской области. Меня заверили, что это надежный человек и даже прошел проверку на детекторе лжи. На этом моменте у меня будто мозг отключился, — продолжает сибирячка.

РАЗГОВОР НА МИЛЛИОН

«Сотрудник службы безопасности» убедил женщину дойти до ближайшего банкомата и снять все средства со счетов и карт. А там как раз были накопленные кровные на ремонт и две кредитки. Майя Романовна на автомате накинула на себя зимние вещи и отправилась в отделение.

— Он каждые пять минут повторял: «Я за вас в ответе, чтобы ни один волос с вашей головы не упал». Этот мужчина будто знал про меня все: и адрес отделения, и сколько мне идти до него. Я все делала по его инструкции. Сняла все деньги в банкомате. Мне сказали: «Идите в другой банк и кладите деньги на карту». Ну, я и пошла, — объясняет Майя Романовна. — Кстати, до этого он попросил меня продиктовать только номер карты, на которую я зачислила все свои деньги, и все.

По словам женщины, обязательным условием было установить на телефон Google Pay — приложение для бесконтактной оплаты с карты. Мошенник продиктовал ПИН-код от карты, который нужно ввести в банкомате. Как загипнотизированная, женщина выполняла все указания. Сначала приложила телефон к банкомату, чтобы он считал карту, а потом ввела сказанный в трубке ПИН-код и внесла деньги — 500 тысяч. Никаких сомнений не было, ведь пенсионерка была уверена, что кладет сбережения на свою карточку, а не переводит чужим людям на незнакомые счета.

— Затем этот мужчина убедил меня взять кредит на 500 тысяч уже в другом банке. Он объяснил это тем, что якобы так можно будет обезопасить счет, ведь на меня уже что-то пытались оформить. Честно, я не помню, как они это объяснили. Я пришла в названный банк, подала заявку, практически сразу же получила одобрение, и мне на карточку пришли деньги, — говорит женщина.

А вот тут сибирячка вполне могла насторожиться. Ведь обычно банки так просто и быстро не дают кредиты при личном обращении. Как правило, сидишь в очереди, потом менеджер долго рассчитывает сумму, а затем ждешь одобрения заявки. Полмиллиона — достаточно крупный заем, особенно для пенсионерки. Такие деньги не каждому работающему дадут, а тем более за пять минут. Складывается ощущение, что в этом банке клиентку ждали, лишних вопросов не задавали, и почему-то нам кажется, что ей одобрили бы этот кредит, даже если бы у нее была плохая кредитная история.

Майя Романовна вернулась домой и, ощущая себя выжатой как лимон, легла спать. Обман раскрылся только на следующий день, когда она пришла в магазин покупать продукты, а денег на карте не оказалось.

— В итоге у меня украли миллион рублей. Кредит я оформила на пять лет, придется выплачивать, — дрожащим голосом объясняет Майя Романовна. — Теперь я поняла, в чем был мой прокол. В том самом ПИН-коде для карты, который мне по телефону продиктовали мошенники и получили доступ ко всем моим деньгам.

Женщина тут же написала заявление в полицию. Пыталась в банке попросить не начислять проценты, но сотрудники были неумолимы.

КОНКРЕТНО

Мошенники действуют по определенной схеме.

1. Сначала они завладевают данными людей. Их они могут получить либо благодаря утечке информации из банка, либо из базы сотовых операторов.

2. После этого мошенникам нужно зарегистрировать будущую жертву в любой платежной системе. Это может быть мобильный банк, приложение бесконтактной оплаты. Для этого они начинают звонить людям и говорить, что с их карты якобы пытались списать средства, поэтому ее срочно надо обезопасить.

3. Мошенники начинают проводить «проверку данных». Он диктуют жертве номер ее карты или вынуждают сказать заветные цифры, чтобы подтвердить личность. Параллельно с этим начинают регистрацию в приложении.

4. Вымогатели убеждают жертву, что необходимо положить все деньги на один счет. И нужно пройти в банкомат, чтобы воспользоваться бесконтактной оплатой. Когда человек прикладывает карту к банкомату, мошенники диктуют пароль, который дает третьим лицам доступ ко всем счетам.

5. Или другой вариант. Мошенники предлагают обезопасить карту и для этого просто нужно продиктовать код, который придет на телефон. Таким образом они тоже получают доступ к средствам.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Что делать, если вас обманули?

КП-Новосибирск обратилась за помощью к правозащитнику Марату Авдыеву. Он объяснил, как можно вернуть деньги, которые у вас украли:

— Сначала необходимо обратиться в полицию и зафиксировать факт кражи денег со счета или мошенничество при получении кредита. Пишите заявление, чтобы возбудили уголовное дело. Затем следует обратиться в банк, где выдали кредит. Если получили отказ банка — в Службу финансового уполномоченного, если получили отказ и там — в районный суд по месту своего жительства с заявлением о признании кредитного договора ничтожным и о возмещении убытков. Также можно потребовать взыскание штрафа 50% от суммы кредита и морального вреда 2 — 3 тысячи за отказ банка удовлетворить требование потребителя добровольно. Нормативный срок рассмотрения заявления в суде — два месяца. Шанс вернуть свои деньги таким способом есть, но все зависит от суда.

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