В Новосибирске 45 домов в Ленинском районе остались без света до часу ночи

В Новосибирске 45 домов в Ленинском районе остались без света. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске 45 домов в Ленинском районе остались без света. Согласно данным портала «Мой Новосибирск» электричество сибирякам отключили еще в девять вечера.

Причиной произошедшего инцидента стали аварии на трансформаторных подстанциях. Сейчас большинство из них отключены. Вернуть свет жителям Ленинского района планируют примерно в час ночи.

Электричество сибирякам отключили еще в девять вечера. Фото: https://map.novo-sibirsk.ru/

Без электричества сейчас находятся в частности жители домов на улицах Выставочная, Котовского, Планировочная, Геодезическая, Блюхера, Выставочная, Титова, 2-й переулок Крашенникова и Горский микрорайон.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в феврале жители микрорайона «Чистая слобода» без электричества из-за аварии остались 16 многоквартирных домов и детский сад. По факту произошедшего начала проверку прокуратура.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске тысячи жителей и детский сад остались без света

Произошедшим заинтересовалась прокуратура (подробнее).