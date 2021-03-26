В Новосибирске 45 домов в Ленинском районе остались без света до часу ночи

В Новосибирске 45 домов в Ленинском районе остались без света.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирске 45 домов в Ленинском районе остались без света. Согласно данным портала «Мой Новосибирск» электричество сибирякам отключили еще в девять вечера.
Причиной произошедшего инцидента стали аварии на трансформаторных подстанциях. Сейчас большинство из них отключены. Вернуть свет жителям Ленинского района планируют примерно в час ночи.
Электричество сибирякам отключили еще в девять вечера. Фото: https://map.novo-sibirsk.ru/
Без электричества сейчас находятся в частности жители домов на улицах Выставочная, Котовского, Планировочная, Геодезическая, Блюхера, Выставочная, Титова, 2-й переулок Крашенникова и Горский микрорайон.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в феврале жители микрорайона «Чистая слобода» без электричества из-за аварии остались 16 многоквартирных домов и детский сад. По факту произошедшего начала проверку прокуратура.
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