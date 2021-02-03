В Новосибирске тысячи жителей и детский сад остались без света

В Новосибирске без света остались тысячи людей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске без света остались тысячи людей. Произошедшим заинтересовалась прокуратура. Об аварии сибиряки сообщили в соцсетях вчера, 2 февраля: в паблике Вконтакте «Наш дом «Чистая слобода» люди написали, что без электричества остались 16 многоквартирных домов и 1 детский сад. Последствия аварии устраняют энергетики.

— Прокуратура Ленинского района в связи с отключением жителей многоквартирных домов от электричества организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ и об электроэнергетике, — сообщили в пресс-службе ведомства. — По сообщениям, без света остались 2,5 тысячи человек, поскольку незаконными действиями подрядных организаций повреждены высоковольтные кабельные линии.

Прокуратура оценит действия должностных лиц и управляющих организаций, которые должны следить за соблюдением прав людей на коммунальные услуги.

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