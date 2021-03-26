В Новосибирске из-за строительства пешеходного моста перекроют улицу Большевистскую

В Новосибирске перекроют улицу Большевистскую из-за строительства пешеходного моста. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске перекроют улицу Большевистскую из-за строительства пешеходного моста. Об этом сообщили в мэрии города.

— Ввести в ночное время с 23:00 до 06:00 часов со 2 мая по 3 мая временное прекращение движения транспортных средств по улице Большевистской, перекрыв в районе строящегося жилого дома № 29/1, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в документе проекта постановления.

Напомним, строительство пешеходного моста началось в конце ноября прошлого года. Он позволит соединить Михайловскую набережную и строящийся рядом жилой квартал. Планируется, что обустройство моста уедет завершено в 2025 году.

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