В Новосибирске из-за строительства пешеходного моста перекроют улицу Большевистскую

В Новосибирске перекроют улицу Большевистскую из-за строительства пешеходного моста.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске перекроют улицу Большевистскую из-за строительства пешеходного моста. Об этом сообщили в мэрии города.
— Ввести в ночное время с 23:00 до 06:00 часов со 2 мая по 3 мая временное прекращение движения транспортных средств по улице Большевистской, перекрыв в районе строящегося жилого дома № 29/1, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в документе проекта постановления.
Напомним, строительство пешеходного моста началось в конце ноября прошлого года. Он позволит соединить Михайловскую набережную и строящийся рядом жилой квартал. Планируется, что обустройство моста уедет завершено в 2025 году.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый пешеходный мост до Михайловской набережной построят в Новосибирске
Он позволит соединить набережную и строящийся рядом жилой квартал (подробнее).