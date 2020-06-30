Новый пешеходный мост до Михайловской набережной построят в Новосибирске

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:32:07+03:00

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В Новосибирске построят новый пешеходный мост. Он позволит соединить Михайловскую набережную и строящийся рядом жилой квартал. Планируется, что его обустройство будет завершено в 2025 году.

— Совместно с частным инвестором нам удалось найти решение, как обеспечить безопасный доступ пешеходов к Михайловской набережной с противоположной стороны ул. Большевистской, — цитирует Анатолия Локтя пресс-служба мэрии города Новосибирска. — Мы договорились с застройщиком, что территория будущего жилого комплекса будет развиваться как рекреационная, перспективная туристическая зона. Здесь рядом находится несколько исторических зданий, которые мы начали восстанавливать с конторы инженера Будагова.

Длина пешеходного моста будет составлять 55 метров. Он будет проходить через улицу Большевистскую, соединяя жилой квартал с Михайловской набережной. Закончить строительство планируют уже через пять лет.

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