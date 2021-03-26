Под Новосибирском водитель кроссовера влетел в грузовик: погибли двое мужчин

В Черепановском районе Новосибирска грузовик смял кроссовер. Погибли двое мужчин. Фото: ГИБДД по НСО.
В пятницу, 26 марта, в Черепановском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. Там на трассе «Чуйский тракт» водитель кроссовера «Субару Форестер» столкнулся с грузовиком «Хино». Подробности рассказали в ГИБДД Новосибирской области.
— Авария случилась около 8 утра на 120 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт». 37-летний водитель «Субару Форестер» следовал в направлении Барнаула и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «Хино», — уточнили в ведомстве.
Столкновение оказалось смертельным для 37-летнего водителя и 34 -летнего пассажира легковушки. Они погибли на месте аварии от полученных травм. На кадрах с места ДТП видно, что кроссовер после аварии превратился в груду металлолома, а грузовик съехал в кювет и увяз в снегу.
По факту происшествия проводится доследственная проверка. В настоящий момент полицейские и следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии.
Напомним, еще одно жуткое ДТП произошло рано утром, 26 марта в Каргатском районе Новосибирской области. Там автомобиль «Рено» столкнулся с «КамАЗом». В аварии погибла семья: отец, мать и маленький ребенок. Как сообщила КП — Новосибирск дочь погибших, водитель мог уснуть за рулем.
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