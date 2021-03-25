В Новосибирске водитель сдавая задом сбил пешехода на парковке: его ищет ГИБДД

В Новосибирске водитель сбил пассажира на парковке и уехал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске водитель сбил пассажира на парковке и уехал. Пострадавшего мужчину госпитализировали, а автомобилиста сейчас разыскивает Госавтоинспекция.

— В 18:37 неустановленный водитель, на неустановленном автомобиле, двигался задним ходом на парковке у дома 36 корпус 1, по улице Добролюбова и сбил пешехода, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Пострадавшего 58-летнего мужчину доставили в больницу с травмой позвоночника и ушибом грудной клетки.

Госавтоинспекция просит всех очевидцев произошедшего обратиться по телефонам 232 23 51 или 232 2321. Водителю, скрывшемуся с месте ДТП, грозит лишение прав или административный арест до 15 суток.

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