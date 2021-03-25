В Новосибирске хотят ввести режим ЧС из-за паводка

В Новосибирске хотят ввести режим ЧС для предотвращения паводка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске хотят ввести режим ЧС для предотвращения паводка. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть. Напомним, ранее в мэрии сообщали, что подтопление из-за талого снега грозит около 200 придомовым территориям, расположенным в низине.

— Режим ЧС может помочь облегчить ситуацию и избежать конкурсных процедур, чтобы можно было непосредственно оперативно применить предусмотренные в резервном фонде деньги для того, чтобы ликвидировать опасность подтопления. Окончательно решение по данному вопросу будет принято в ближайшие два дня, — пояснил глава города на встрече с журналистами 25 марта.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что администрациям районов и управляющим организациям было дано две недели на то, чтобы убрать снег и вывезти его за пределы города.

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