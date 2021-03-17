В Новосибирске почти 200 дворов может затопить из-за талого снега

В Новосибирске около 200 придомовых территорий может затопить талыми водами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске около 200 придомовых территорий может затопить талыми водами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Сейчас дорожникам дали две недели на то, чтобы убрать снег из дворов, оказавшихся в зоне риска.

— Мы определили около 200 придомовых территорий, которым грозит подтопление во время таяния снега. Эти дворы в весенний период находятся в зоне особого внимания. Как правило, они расположены в низине, и чтобы избежать подтопления, здесь в первую очередь необходимо своевременно убирать и вывозить снег. В Новосибирске разработан план противопаводковых мероприятий, и мы следим за его исполнением. Администрациям районов и управляющим организациям даем не более двух недель на то, чтобы убрать снег и вывезти его за пределы города, — пояснил мэр города Анатолий Локоть.

Всего в Новосибирске насчитывается 195 домов и 40 мест, которые могут быть подтоплены талыми водами. До того, как снег активно начнет таять, должны будут быть подготовлены 35 ливневых коллекторов, 10 оголовков коллекторов малых рек и около 1 тысячи колодцев. Сейчас в городе уже очистили от снега 3699 кровель многоквартирных домов и 5740 придомовых территорий.

Напомним, обилие снега на улицах города уже давно является большой проблемой для новосибирцев. По некоторым тротуарам люди даже не могут спокойно пройти — их приходится огибать по проезжей части. Такая ситуация сложилась, к примеру, около здания облсуда. Особенно трудным этот участок дороги является для пенсионеров, мам с колясками и инвалидов.

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