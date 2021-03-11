«С коляской приходится выходить на дорогу»: новосибирцы не могут пройти по заваленному снегом тротуару у облсуда

Тротуар около областного суда в Новосибирске замело снегом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тротуар около областного суда в Новосибирске замело снегом — пешеходы едва могут по нему пройти. Особенно трудно приходится пенсионерам, мамам с колясками и инвалидам.

Пешеходы едва могут пройти по этому участку дороги. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мне уже не 17 лет все-таки, чтобы через вот это вот все перепрыгивать. Да хотя, тут и 17-летние не пройдут, — поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск пожилая сибирячка, которая едва смогла преодолеть участок дороги около суда.

Мамам с колясками, в свою очередь, приходится обходить проблемный тротуар по проезжей части — иначе они просто завязнут в снегу. Вероятно, по тому же принципу придется действовать и людям с инвалидностью.

Некоторым людям приходится обходить тротуар по проезжей части. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Получить оперативно комментарий от самого суда КП-Новосибирск не удалось, однако мы направили запрос в мэрию города, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

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