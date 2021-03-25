Мэр Новосибирска прокомментировал ЧП с мальчиком, на которого рухнула глыба льда

Анатолий Локоть прокомментировал инцидент с падением глыбы льда на 15-летнего подростка.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал инцидент с падением глыбы льда на 15-летнего подростка в Ленинском районе. Напомним, ЧП произошло вечером 23 марта по адресу: 3-й переулок Серафимовича, 16. На место тут же приехали скорая помощь и полиция. Парня забрали в больницу.

— Мы в курсе этой ситуации, известен адрес дома, где все произошло, известна управляющая компания, которая занимается им. Сейчас, после вмешательства в дело районной администрации, здание уже было приведено в порядок: снег и лед с крыш и козырьков был убран. Сейчас продолжают приниматься все соответствующие меры, — пояснил Анатолий Локоть во время встречи с журналистами 25 марта. — Хочу отметить, что мы всегда просим управляющие компании содержать в порядке дома на их участках. Если же, в силу разных обстоятельств, снег вовремя убрать не удается, то такие дома необходимо ограждать лентой, как-то предупреждать людей об опасности.

КП-Новосибирск пообщалась с родственниками пострадавшего подростка. У мальчика диагностировали два перелома голени, трещину в бедре и черепно-мозговую травму. Его прооперировали, теперь он надолго останется в больнице. А близкие подростка намерены добиваться компенсации и наказания виновных коммунальщиков.

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