Пожар в девятиэтажке на улице Фрунзе потушили: в больнице женщина и подросток

Пожар в девятиэтажном доме на улице Фрунзе удалось потушить. Фото: ГУ МЧС по НСО
Пожар в девятиэтажном доме на улице Фрунзе удалось потушить. Как сообщили в областном МЧС, из загоревшегося дома спасли четырех человек. Двое из них были госпитализированы.
— На балконе восьмого этажа находилась женщина, которую сотрудники МЧС России спасли по балкону в смежную квартиру. Позже ее госпитализировали бригадой скорой помощи. На балконе горящей квартиры также находился подросток, которого эвакуировал сосед на прилегающий балкон своей квартиры. Мальчика госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Затем соседа и спасенного при помощи спасательных устройств мужчину, вывели на свежий воздух пожарные, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Причину произошедшего пожара установят позже дознаватели МЧС. Фото: ГУ МЧС по НСО
Полностью ликвидировать открытое горение удалось в 14:36 — горели домашние вещи на площади в 15 километров. Причину произошедшего пожара установят позже дознаватели МЧС.
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