«Люди стоят на балконе»: в Новосибирске загорелась квартира в высотке

Загорелась высотка на улице Фрунзе в Новосибирске. Фото: "АСТ - 54".

В четверг, 25 марта, в Центральном районе Новосибирска вспыхнула многоэтажка. Там на улице Фрунзе, 53 загорелась квартира на 8 этаже. Очевидцы выложили в соцсети кадры с места происшествия.

— Огонь возник в жилище на 8-м этаже по адресу Фрунзе, 53. Хозяева стоят на балконе, - написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ — 54».

На фото к посту видно, как из балкона 8-го этажа идет черный дым. В комментариях к сообщению также появились кадры, как спасатели эвакуируют жильцов при помощи специальной лестницы.

— Сообщение о пожаре в квартире 9-этажного жилого дома по улице Фрунзе поступило в экстренные службы в 14:08. Уже через шесть минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. В это время из окон на восьмом этаже шел дым. Пожарные приступили к поиску очага пожара, разведке в подъезде и эвакуации жильцов, — прокомментировали происшествие в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В настоящий момент на месте пожара работают спасатели. Информация о происшествии уточняется.

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