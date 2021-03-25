В Новосибирске водитель иномарки, врезавшейся в грузовик, скончалась в больнице

Водитель легковушки, которая столкнулась с грузовиком, умерла в реанимации. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Стало известно о том, что водитель легковой «Дайхатсу», которая врезалась в грузовик, скончалась в реанимации. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Страшная авария произошла утром 25 марта на 1450 км автодороги «Иртыш» у ТЭЦ-6. Женщина 1976 года рождения за рулем автомобиля «Дайхатсу» двигалась в сторону города Обь и выехала на полосу для встречного движения, где столкнулась с грузовиком «Исудзу».

Пассажир легковушки погиб на месте. На вид погибшему около 40 лет, его личность сейчас устанавливает полиция. Сибирячку же увезли в больницу. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

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