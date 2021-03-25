Сибирячка на иномарке влетела в грузовик: погиб пассажир легковушки

Иномарка влетела в грузовик под Новосибирском: погиб мужчина. Фото: ГИБДД по НСО.

В четверг, 25 марта, в Новосибирском районе произошло страшное ДТП. Здесь на 1450 км автодороги «Иртыш» столкнулись два автомобиля: легковой «Дайхатсу» и грузовик «Исудзу». Подробности аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— ДТП произошло утром, В 7:10. Женщина 1976 года рождения за рулем автомобиля «Дайхатсу» двигалась в сторону города Обь и выехала на полосу для встречного движения, где столкнулась с грузовиком «Исудзу», — сообщили в ведомстве.

Столкновение оказалось смертельным для пассажира легковой машины: он скончался на месте аварии от полученных травм. На вид погибшему около 40 лет, его личность сейчас устанавливает полиция. Женщина — водитель получила серьезные травмы. Его доставили в больницу, сейчас она в реанимации.

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